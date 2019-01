Sneeuw zit skispringers dwars in Bischofshofen

Let op! Dit zevental gaat de hemel bestormen in 2019

17:16 Kijk even verder dan Max Verstappen, Tom Dumoulin, Dafne Schippers en Virgil van Dijk. Want in het nieuwe jaar zullen de schijnwerpers óók gericht zijn op nieuwe Nederlandse topsporters. Zeven verslaggevers van deze krant geven aan op welke grote talenten u in 2019 extra moet letten.