Smulders schrijft wereldbeker BMX opnieuw op haar naam

Smulders bleef in de race de Amerikaanse Alise Willoughby (tweede) en de Nieuw-Zeelandse Sarah Walker (derde) voor. Judy Baauw eindigde als vijfde. Smulders had met vier overwinningen, een derde en vierde plaats al een enorme puntenvoorsprong opgebouwd. Ze is niet meer te achterhalen voor de concurrentie. Ze heeft nu drie jaar achtereen de wereldbeker gewonnen.

Bij de mannen heeft Niek Kimmann de wereldbeker bij de mannen voor het grijpen. Hij eindigde in Santiago del Estero als vierde, maar behield de leiding in de tussenstand omdat zijn grootste concurrenten ver achter hem finishten. Ook de mannen moeten nog één BMX-race afwerken.