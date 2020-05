Sloetjes: ‘Ik hoéf niet stoer door te gaan en door te buffelen’

Door Lisette van der Geest



Het was tien uur ’s avonds en Lonneke Sloetjes zat thuis met haar vriend in Lichtenvoorde, toen haar telefoon ging. Femke Stoltenborg, haar oud-ploeggenote bij het Nederlands volleybalteam en buurtgenote, belde. ,,We zitten lekker bij het vuurtje marshmallows te eten, kom je ook?” Tot een paar weken geleden had Sloetjes gedacht: is dit goed voor mijn sport? Nee, ik moet slapen. Nu stapte ze op de fiets en zat ze niet veel later marshmallows te roosteren.