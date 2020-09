Slechts drie Nederlandse atleten sluiten af in Diamond League Doha

Ook het ‘supertrio’ dat vorige week overwinningen boekte in de Diamond League in Rome, slaat de meeting in Doha over. Lieke Klaver (400 meter), Nadine Visser (100 meter horden) en Femke Bol (400 meter horden) hebben hun wedstrijdseizoen beëindigd. Visser (12,68) en Bol (53,79) doen dat met de beste tijden van de wereld in dit jaar achter hun naam.