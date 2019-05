Slechte start Van Dam in Williamsburg

Samenvatting Volleybal­sters rechten rug tegen Zuid-Ko­rea na twee nederlagen

23 mei De Nederlandse volleybalsters hebben hun derde wedstrijd in de Nations League gewonnen van Zuid-Korea. In Belgrado wonnen de vrouwen van bondscoach Jamie Morrison met 3-0 (25-18 25-21 25-18). Het is de eerste zege van Oranje, na nederlagen tegen Servië en Turkije.