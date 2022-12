Skiester Sofia Goggia schrikt van eigen hand na botsing in afdaling: ‘Ja, hij is gebroken’

Goggia brak de vingers van haar linkerhand doordat ze een controlepaaltje raakte tijdens de race, die in lastige omstandigheden werd afgewerkt. Het sneeuwde hard en het was mistig op de piste. Toen ze over de finish was gekomen, had ze duidelijk last van de hand. Nadat ze haar handschoen uittrok, schrok ze even van wat ze zag. ,,Ja, ik raakt een poortje", toonde ze zich even later, met haar hand in het verband, weer nuchter. ,,Ja, hij is gebroken.”