Skiester Jelinkova domineert NK: na slalomtitel ook hoofdprijs op reuzenslalom

Joris van Gool klokt snelle tijd bij winst in Dortmund en kan daarmee naar het WK

Joris van Gool won zaterdag een indoor meeting in het Duitse Dortmund. De 23-jarige atleet uit Rijen legde de 60 meter af in een snelle tijd: 6.60 seconden. Dat is slechts twee honderdsten boven zijn nationale record. Met die tijd heeft hij zich ook al geplaatst voor het WK indoor, dat over maand wordt gehouden in Belgrado.

13 februari