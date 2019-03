Skiër Hirscher denkt na over toekomst: ‘Draai al tien jaar mee in dit circus’

,,Ik kan vandaag niet zeggen of het A of B wordt”, antwoordde hij in Wenen op een vraag of hij doorgaat of stopt. ,,Ik draai ondertussen tien jaar in dit circus mee. Het is logisch dat dat je niet in de koude kleren gaat zitten. Ik kijk eerst eens hoe ik de zomer inga.” Hirscher zei dat hij tegen het einde van het seizoen vermoeid was.



Hirscher, zoon van een Oostenrijkse vader en een Nederlandse moeder, speculeerde eind vorig seizoen ook al over stoppen. Hij noemde dit seizoen al een ‘extraatje’. ,,In principe was het einde van vorig seizoen een perfect moment geweest om te stoppen.” Vooral de “totale waanzin om het skiën heen” vindt de slalomspecialist vervelend. ,,En het wordt alleen maar erger.”



Drie grote namen uit het skiën namen dit jaar al afscheid: de Duitser Felix Neureuther, de Noor Aksel Lund Svindal en de Amerikaanse Lindsey Vonn. Neureuther had al laten weten dat Hirscher wat hem betreft moet doorgaan.