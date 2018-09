Sjöström is Kromowidjojo ook op 100 vrij de baas

De Zweedse zwemster schreef op de laatste dag de 100 meter vrije slag op haar naam, traditioneel het belangrijkste nummer. Sjöström versloeg Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk, die genoegen moesten nemen met zilver en brons.



De 25-jarige Zweedse tikte in het 25 meterbad in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 51,21 seconden. 'Kromo' werd tweede in 51,42, Heemskerk eindigde als derde in 51,73. Kim Busch werd op gepaste afstand vierde (52,86), rugslagspecialiste Kira Toussaint tikte als laatste aan in de finale (53,20).



Kromowidjojo wist Sjöström vrijdag wel te verslaan op de 50 vrij, maar op de 50 vlinder en 200 vrij ging het goud naar de Zweedse, die zondag ook de 100 vlinder op haar naam schreef.



In de finale van de 200 vrij vertolkten de Nederlandse mannen een bijrol. Kyle Stolk, Stan Pijnenburg en Maarten Brzoskowski eindigden respectievelijk als zesde, zevende en achtste. De winst ging in 1.41,83 naar de Amerikaan Blake Pieroni.



De Nederlandse zwemploeg sloot het driedaagse evenement in Eindhoven wel af met een gouden medaille. Toussaint en Kromowidjojo pakten samen met Arno Kamminga en Jesse Puts de winst in de gemengde estafette op de 4x50 wissel. Het Nederlandse kwartet bleef Rusland en de Verenigde Staten net voor en zegevierde in 1.38,64. De Russen werden tweede in 1.39,00, het brons ging naar de VS (1.39,14).