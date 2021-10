Sjoerd Marijne uitgeroepen tot beste hockeycoach ter wereld in 2021, Alyson Annan tweede

De stemmen van de coaches en captains van alle hockeyteams telden voor 50 procent. De stemmen van de media en de fans telden allebei voor 25 procent mee, maar de miljoenen fans van India zullen ervoor hebben gezorgd dat alle prijzen naar India zijn gegaan. Naast Marijne vielen namelijk ook de Australiër Graham Reid (coach Indiase hockeymannen) Gurjit Kaur (beste vrouwelijke speelster), Harmanpreet Singh (beste mannelijke speler), Savita (beste keepster), PR Sreejesh (beste keeper), Sharmila Devi (grootste vrouwelijke talent) en Vivek Prasad (grootste vrouwelijke talent) in de prijzen.



Marijne (47) bereikte met de hockeysters van India de halve finales in Tokio. Zijn ploeg verloor daarin van Argentinië en moest het vervolgens in de strijd om het brons ook afleggen tegen Groot-Brittannië. Marijne stopte na de Spelen als bondscoach en keerde als clubtrainer terug in de hoofdklasse bij Tilburg. De Brabander volgde daar Jeroen Delmee op, die bondscoach van de Nederlandse mannen is geworden.



Marijne kreeg ruim 56 procent van de stemmen, Annan eindigde als tweede met 35 procent. In de verkiezing van hockeyster van het jaar moesten Eva de Goede en Frédérique Matla het afleggen tegen Gurjit Kaur uit India. De 25-jarige Kaur won met 46 procent van de stemmen, voor De Goede (bijna 20 procent) en Matla (13 procent). Maria Verschoor eindigde als zesde.