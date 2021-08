Sifan Hassan vrijdag in actie in Oregon

COLUMN Je wilt toch niet dat je sport op trefbal lijkt

9 augustus Natuurlijk was het twee weken lang genieten van al dat goud, zilver en brons dat ‘onze’ jongens en meiden opraapten in Tokio en omgeving. Maar deze Spelen is het vooral ook duidelijk geworden dat de sporters zelf plezier moeten beleven aan wat ze doen. Je hebt atleten die het in hun blinde jacht op de medailles niet erg vinden om vier jaar het leven van kluizenaar te leiden (lijden?). Dat noemen ze professioneel.