Sifan Hassan verbetert werelduurrecord tijdens Memorial Van Damme

Toronto Raptors terug in de race na spectacu­lai­re zege

8:03 De Toronto Raptors zijn terug in de race in de play-offs van de NBA. De regerend kampioen leek in de halve finales van de oostelijke divisie ook het derde duel met Boston Celtics te gaan verliezen. In de zoemer gooide OG Anunoby echter een driepunter raak, waardoor de Raptors alsnog de winst pakten: 104-103.