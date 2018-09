Sifan Hassan loopt nieuw Europees record halve marathon

Derde wereldti­tel op rij voor triatleet Mola

13:35 Triatleet Mario Mola heeft voor de derde keer op rij de wereldtitel behaald op de standaard afstand, voorheen olympische afstand. De Spanjaard eindigde in de laatste wedstrijd van de WK-series in Gold Coast in Australië na 1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen als tweede achter de Fransman Vincent Luis. Richard Murray uit Zuid-Afrika eindigde als derde.