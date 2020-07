Sifan Hassan: ‘Eerste drie weken was ik radeloos, nu kijk ik vooruit’

Door Arjan Schouten



Net geland na een verblijf van maanden in Ethiopië liep Sifan Hassan deze week weer eens een Nederlandse supermarkt in. ­Tussen de potten pindakaas en pakken hagelslag geloofde ze haar ogen niet. ,,Ik was de enige met een mondkapje op. Dacht: wat is dit hier? Vond het echt héél gek. In Ethiopië was je overal verplicht zo’n kapje te dragen en dat deed ik ook. Desinfecteerde ook steeds mijn handen, was echt wel een beetje bang. Maar hier... het is bijna alsof alles weer normaal is.’’