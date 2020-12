Shorttrackers in Thialf eindelijk los na 291 dagen zonder race

Door Rik Spekenbrink



Het fluitje, het startschot, de valpartij in de kussens en het pingeltje van de penalty. Na 291 wedstrijdloze dagen klonken vandaag even voor één uur weer de vertrouwde shorttrackgeluiden. Met de Invitation Cup werd in Thialf eindelijk het seizoen 2020-2021 in gang geschoten. Wie een blik werpt op de kalender ziet meteen hoe uitgekleed deze winter er verder uit gaat zien. Er is een NK, volgende week, een EK in Polen en een WK in Dordrecht. Dat is het.