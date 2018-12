Shiffrin weer oppermachtig op super-G, 60ste wereldbekerzege Hirscher

Een week geleden was ze op hetzelfde onderdeel in Lake Louise ook al de beste geweest. Daarvoor had Shiffrin al de eerste twee slaloms van dit seizoen uit de wereldbeker op haar naam geschreven. In het Zwitserse skioord hield de 23-jarige Shiffrin de Zwitserse Lara Gut-Behrami 0,28 seconde achter zich. Tina Weirather, de skiester uit Liechtenstein, werd derde.

Hirscher wint 60ste wereldbekerwedstrijd

Marcel Hirscher heeft in Val d’Isère voor de zestigste keer een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Dat deed de Oostenrijker in het Franse Val d’Isère, waar een reuzenslalom werd gehouden. Hirscher was overduidelijk de beste met, na twee manches, een voorsprong van 1,18 seconde op de Noor Henrik Kristoffersen. De derde plaats was voor de Zweed Matts Olsson.



Voor Hirscher was het de zeventiende keer op rij dat hij bij een reuzenslalom het podium haalde. Het was bovendien de vijfde keer dat hij op het onderdeel in Val d’Isère de beste was. In het Franse skioord boekte Hirscher in 2009 zijn allereerste wereldbekerzege. ,,In die negen jaar is er veel gebeurd, maar hier is het allemaal begonnen’', zei de Oostenrijkse zoon van een Nederlandse moeder.