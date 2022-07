Serveerster gaat viral door haar reactie op flinke fooi die NBA-talent achterlaat

WK Waterpolo Lola Moolhuij­zen (17) scoort erop los bij haar eerste WK: ‘Nu willen we natuurlijk die medaille’

Wie goed is, meldt zich snel. Dat geldt zeker voor Lola Moolhuijzen, die in maart haar eerste interland voor Oranje afwerkte. Eind juni voert het 17-jarige waterpolotalent op het WK in Hongarije de topscorerslijst aan. Donderdagavond kan ze in de halve finale haar doelpuntentotaal van 17 nog wat opvoeren.

30 juni