Serena Williams sluit terugkeer op tennisbaan niet uit: 'Ik ben niet met pensioen'

Serena Williams verliest in derde ronde bij ‘afscheid’ op US Open

Serena Williams is bij haar mogelijke afscheid op de US Open in de derde ronde uitgeschakeld. De 40-jarige Amerikaanse verloor met 7-5 6-7 6-1 van de Australische Ajla Tomljanovic, de nummer 49 van de wereld. Of het ook definitief haar laatste tenniswedstrijd ooit is, houdt ze in het midden. Op de vraag of ze haar pensioen mogelijk uitstelt, zegt Williams: ,,Nee, maar je weet het nooit zeker.”

3 september