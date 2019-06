Sensationele Quartararo pakt pole in Assen, Rossi wacht inhaalrace

Moto2 Ook moeizame kwalifica­tie Bendsney­der in Assen, 24ste startplek

16:35 Bo Bendsneyder heeft bij de TT in Assen een moeizame kwalificatie in de Moto2 afgewerkt. De Rotterdammer van het Nederlandse raceteam Waninge was in de eerste kwalificatierace te langzaam om met de beste achttien coureurs in de tweede kwalificatie om de startposities te mogen strijden. Hij start morgen vanaf de 24ste plaats.