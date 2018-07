Schumacher (19) boekt eerste zege in Formule 3 op circuit van Spa

Michael debuteerde in augustus 1991 op dat circuit in de Formule 1 en een jaar later won hij op dezelfde plek zijn eerste race in de belangrijkste raceklasse.



,,Het is een geweldig gevoel om in Spa te winnen'', aldus Mick Schumacher, die zijn ploeggenoten Robert Shwartzman en Marcus Armstrong voorbleef.



Michael Schumacher liep eind 2013 zware hersenschade op toen hij bij een ski-ongeluk met zijn hoofd een steen raakte in het Franse wintersportoord Méribel. Vervolgens werd hij maanden in een kunstmatige coma gehouden, waaruit hij vier jaar geleden ontwaakte. Sindsdien is het stil rond de ex-coureur, die in een Zwitsers kasteel wordt verzorgd.