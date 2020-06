‘Schrap protestverbod atleten tijdens Olympische Spelen’

Wereldre­cord­hou­der Kamworor breekt been bij aanrijding

27 juni Geoffrey Kamworor is tijdens een training in Kenia aangereden door een motor. De wereldrecordhouder op de halve marathon liep daarbij een gebroken scheenbeen op, melden lokale media. De 27-jarige loper, vorig jaar winnaar van de marathon van New York, hield ook verwondingen over aan zijn hoofd.