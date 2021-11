Schorsing Russische atletiekbond weer verlengd

RusAF is sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze kunnen aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenen en geen dopingverleden hebben, mogen ze onder neutrale vlag meedoen.

World Athletics keurde eerder dit jaar wel een hervormingsplan goed, waarin de Russische atletiekbond beterschap belooft en alles in het werk zal stellen de in het land diepgewortelde dopingcultuur uit te roeien. De Noorse onderzoeker Rune Andersen, die toeziet op de hervormingen, liet tijdens het congres weten dat het wel degelijk de goede kant opgaat in Rusland en een serieuze cultuurverandering aan de gang is, maar dat er nog altijd mensen in de Russische atletiek zijn die de nieuwe cultuur nog niet hebben omarmd. “De vooruitgang is er en daarmee het optimisme, maar er moet nog veel gebeuren”, aldus Andersen.