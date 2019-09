Schoop slaat historische homerun voor de Minnesota Twins

De homerun in de zevende inning was de 300ste van het seizoen voor de Twins, en daarmee werden zij het allereerste team ooit dat dat aantal homeruns haalde in één seizoen. Omdat Willians Astudillo in de wedstrijd tegen de Tigers óók een homerun sloeg, staan de Twins inmiddels zelfs op 301. De New York Yankees waren ook in de race voor de mijlpaal, maar die ploeg staat nog op 299.