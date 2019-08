Schoonspringers zesde bij teamevent op EK

Lochte pakt meteen winst na schorsing

10:40 De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte heeft enkele dagen nadat zijn schorsing wegens overtreding van de dopingregels afliep meteen weer gewonnen. Een dag na zijn 35ste verjaardag veroverde hij zijn eerste nationale titel sinds 2014. Lochte won de 200 meter wisselslag in 1.57,76. Het was zijn enige optreden in een finale tijdens de wedstrijden in Stanford. Met zijn tijd was hij bij de WK in Gwangju buiten de finale gebleven.