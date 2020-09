Schippers snelt naar winst bij Golden Spike Ostrava

Besseling meldt zich na sterke ronde bij beste 10 op Valderrama

5 september Wil Besseling heeft zich na een sterke ronde in de top-10 gemeld van de Andalucia Masters. De 34-jarige Besseling ging op de beroemde baan van Valderrama rond in 69 slagen en gaat de slotdag in als de nummer 6 van het klassement. Er was slechts één golfer die een betere score binnenbracht.