Schippers snelt in eerste optreden van 2019 meteen naar EK-limiet

60 meter indoorDafne Schippers heeft in haar eerste race van dit jaar direct voldaan aan de limiet voor de EK indoor op de 60 meter. De 26-jarige Utrechtse won bij de Indoor Meeting in Karlsruhe haar serie na een indrukwekkende versnelling in het tweede deel van de race in 7,25 seconden, precies de tijd die vereist is om naar de EK in Glasgow te gaan.

In de finale ging de Europees indoorkampioene van 2015 op de 60 meter nog iets sneller: 7,19 seconden. Schippers eindigde daarmee als tweede achter Ewa Swoboda, die won in 7,10. De 21-jarige Poolse had in de series met 7,08 de beste tijd van dit seizoen neergezet. Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn plaatsten zich ook voor de finale, waarin ze respectievelijk vierde (7,28) en zesde (7,36) werden. Van Hunenstijn had in de series een persoonlijk record van 7,34 gelopen. Ze moet net als Samuel nog wat sneller gaan om naar Glasgow te mogen.

Schippers weet nog niet of ze begin maart meedoet aan de EK. Voor de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter zijn de WK in de buitenlucht in Doha dit jaar haar hoofddoel.

Op de 60 meter horden dook Nadine Visser met 8,04 seconden in de series direct al onder de EK-limiet (8,10). In de finale ging de 23-jarige Hoornse nog sneller: 7,97, goed voor de winst. Visser beleefde vorig jaar haar internationale doorbraak door op de WK indoor in Birmingham brons te pakken. Bij de EK in de buitenlucht in Berlijn greep ze net naast de medailles op de 100 meter horden (vierde).