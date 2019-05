Schippers: Niet in de positie om te zeggen dat ik even voor de winst ga

Want hoe vervelend de voorbije periode ook is geweest, het heilige doel staat pas eind september en begin oktober in de agenda. De wereldkampioenschappen in Doha. Daar verdedigt ze haar titel op de 200 meter en zal ze ook aan de 100 en de 4x100 meter estafette deelnemen. ,,Dat de WK dit jaar later zijn door de hitte daar in de zomer, is voor mij nu een voordeel. Ik moet zorgen dat ik elke wedstrijd een beetje beter en fitter wordt. Het is fijn dat ik nu in elk geval geen pijn meer heb.”



Afgelopen zaterdag liep Schippers haar eerste wedstrijd van het seizoen in de buitenlucht. Maar die test in het Belgische Oordegem noemt ze ‘een wedstrijdje uit de losse pols’. In de Diamond League zal de tegenstand forser zijn en de spanning groter. ,,Ik ben nu niet in de positie om te zeggen dat ik even voor de winst ga. Het kan wel, maar belangrijker is dat we langzaam in het seizoen groeien. We zien de wedstrijden als snelheidsprikkels.” Een van de volgende afspraken is de FBK Games in Hengelo, op 9 juni. ,,Daar heb ik nu al veel zin in. Lopen voor eigen publiek, met zelfs een speciaal vak met allemaal fans voor mij, is speciaal.”