Schippers neemt het in Stockholm op tegen Thompson en Asher-Smith

De 26-jarige Utrechtse pakte in maart bij de EK indoor in Glasgow zilver op de 60 meter. Schippers sloeg de eerste wedstrijden van de Diamond League over, maar laat zich volgende week donderdag in Stockholm weer zien.

Bij de EK van vorig jaar in Berlijn moest ze op haar favoriete afstand, de 200 meter, genoegen nemen met zilver achter Asher-Smith. Samuel snelde in de Duitse hoofdstad naar het brons.



In de aanloop naar de WK van later dit jaar in Doha komt Schippers ook nog in actie op de FBK Games in Hengelo (100 meter) en de Diamond League-wedstrijden in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).