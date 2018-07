Schippers laakt kritiek: 'Krijg veel negatieve shit over me heen'

Dafne Schippers is ontevreden over de tijden die ze dit jaar heeft gelopen op de sprintnummers, maar ze heeft geen goede verklaring voor haar mindere optredens.

,,Ik zit juist heel goed in mijn vel. Ik kan geen structurele problemen aanwijzen'', zei de tweevoudig wereldkampioene 200 meter bij de teampresentatie voor de komende EK atletiek in Berlijn.



Ook al doet de Utrechtse het dit jaar wat anders, omdat er geen WK of Olympische Spelen zijn, ze traint niet tien keer per week keihard om boven de 11 seconden te lopen. ,,Voor die tijden doe ik het niet'', erkent ze. ,,Maar het beste is de kop koel te houden en ontspannen naar de EK toe te werken. Ik ben ervan overtuigd dat de snelheid er nog is. Het moet er alleen dit jaar nog een keer uitkomen.''

Schippers (26) liep dit seizoen veel wedstrijden in de prestigieuze Diamond League. Ze wist geen enkele race over 100 of 200 te winnen en haar tijden lagen met 11,01 en 22,34 ruim boven haar persoonlijke toptijden van 10,81 en 21,63. ,,Het waren niet de gewenste resultaten, maar vergis je niet. Elke race in de Diamond League is dit jaar bij de vrouwen van wereldniveau. Alle toppers doen steeds mee. Dan is het niet vanzelfsprekend dat je wint.''



Ze heeft om die reden moeite met de kritiek die ze ervaart. ,,Op social media krijg ik allerlei negatieve shit over me heen. Mijn optredens zijn teleurstellend en ze noemen me arrogant. Dat vind ik jammer.''

Mensen afzeiken vanuit een luie stoel is zo makkelijk, vindt Schippers. ,,Het beste is die negativiteit snel los te laten en dat lukt me steeds beter. Ik kan op de EK een hoop goedmaken. Ik ga voor goud op de 100 en 200 meter, maar weet ook dat er dit jaar zelfs een paar concurrenten sneller zijn. Ik moet zorgen dat ik goed gefocust ben. Uit ervaring weet ik dat ik op de grote toernooien altijd iets bijzonders kan.''