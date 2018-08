Schippers is niet meer de snelste van Europa

Een korte knuffel voor winnares Dina Asher-Smith kan er vanaf. Daarna gaan vlug de handen in de zij, tot landgenote en nummer 5 Jamile Samuel haar treft voor een high five. Kort daarna krijgt Schippers een rood-wit-blauwe vlag overhandigd. Maar waar Dina Asher-Smith met de Britse vlag aan een ereronde in het historische Olympiastadion begint, loopt Schippers met een ietwat vertwijfelde blik de baan af.



,,Een medaille is een medaille, daar ging ik voor. Ik ben gewoon blij”, zegt ze kort daarna. ,,Dit is mijn beste tijd van dit seizoen en onder de 11 seconden. Ik weet dat ik op toernooien kan vechten. Vandaag heeft dat geleid tot brons.”



Toch zal haar derde plaats – achter Asher Smith (10,85) en de Duitse Gina Lückenkemper (10,98) onwennig aanvoelen. Vier jaar lang is ze de snelste vrouw van Europa geweest. Van haar 21ste tot haar 25ste kon er op dit continent niemand aan haar tippen en werden de Jamaicaanse en Amerikaanse vedetten bang van haar. Zowel in Zürich als in Amsterdam was de Europese titel op het koningsnummer voor haar. Nu, na een uiterst moeizame voorbereiding, is er de machtsovername van Asher-Smith. De Britse bevestigt haar topseizoen met haar imposante tijd van 10,85 seconden, waarmee ze nog maar vier honderdsten is verwijderd van het persoonlijk record van Schippers uit 2015.