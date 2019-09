Schippers door naar halve finale 100m: ‘Voel me goed en heb er zin in’

Door Pim Bijl



Met een trui aan om niet teveel af te koelen in de tocht van de airco’s toonde ze zich na afloop tevreden. ,,De start was heel voorzichtig, maar uiteindelijk merkte ik wel dat ik power en de versnelling aan kon zetten. Het enige doel was een ronde doorkomen.”



Dat lukte, zoals verwacht, met winst in haar serie en de achtste tijd van alle 100 meter-loopsters. Dus restte vooral de vraag: hoe staat ze ervoor? Begin september trok ze nog met rugproblemen naar het laatste trainingskamp in het Turkse Belek. ,,Ik heb daar heel veel kunnen doen. Ik heb goede tijden daar laten zien. Ik hoop dat dat tot uiting komt in de wedstrijden hier. Ik voel mij goed en heb er veel zin in.”



Ook voor de 27-jarige Utrechtse sprinter was het afwachten wat ze zou aantreffen hier op het WK in het snikhete Qatar. De temperatuur op de baan vond ze prima om te sprinten. Vreemder zijn de continu veranderende omstandigheden. Schippers: ,,Op de baan, in de warming-up-zone, de hitte van buiten, in de bus, het hotel, overal is het weer anders. Dan is het weer koud, dan is het weer heel heet. Dat is wel lastig.”



Over het hotel gesproken: ook dat was wel even schrikken voor de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Kort na aankomst haalde ze op Instagram uit. Zowel haar kamer als het eten vond ze ver onder de maat. ,,Maar ik heb inmiddels de knop omgezet. Uiteindelijk is het zaak ook daaraan niet teveel energie te verspillen. Maar ik eet niet in het hotel, want dat vertrouw ik echt niet. Ik haal mijn eten nu in de supermarkt of bij een goed tentje in de buurt.”



Morgen staan de halve finales en de finale van de 100 meter op het programma. ,,Ik weet dat ik niet de favoriet ben, maar er zijn nog meer medailles. Eerst moet ik in de finale zien te komen. En daarin kan veel gebeuren.”