Schippers dolblij met zilver op 60 meter: ‘Verstand op nul en gaan’

De tijd van 7,14 was nog ver verwijderd van haar persoonlijk record van 7,00 seconden, maar wel haar beste tijd van deze winter. Er was maar één atlete sneller in de finale en dat was de Poolse Ewa Swoboda, die het goud won in 7,09. De Brits Asha Philip werd onttroond als kampioene en moest genoegen nemen met het brons in 7,15.



Schippers won in 2015 het Europese goud op de 60 meter in Praag en een jaar later zilver bij de WK indoor in Portland. Ze kende een ongemakkelijke aanloop naar de titelstrijd in Schotland, want een week voor het toernooi gleed ze op gladde sokken onderuit op de trap en viel naar beneden. Ze hield er rugpijn aan over, maar die was van korte duur.



In de series liep ze al weer vrij soepel. In de halve finale had ze geen geweldige start, maar de versnelling naar de meet zag er goed uit en ze passeerde de concurrentie met gemak. In de finale was de start wederom niet top, maar haar machtige passen brachten haar wel naar het zilver. ,,Ik ben er heel blij mee, want het was toch even spannend of ik wel kon lopen hier. Het was best een zware week’', zei de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, die dit jaar alles zet op de WK outdoor in Doha. ,,Indoor paste goed in het traject naar Doha. Ik merk dat ik progressie boek.’’



Schippers is na de hereniging met haar coach Bart Bennema op zoek naar haar natuurlijke loopstijl, die is gebaseerd op souplesse. Ze wil vooral de ‘tweede versnelling’ terugvinden die ze onder haar vorige coach Rana Reider kwijtraakte. In de series kreeg Schippers zelfs opdrachten mee van coach Bennema. Ze moest vanuit ruimere passen proberen door te versnellen. ,,In de series kon ik dat nog uitproberen, maar in de halve finales en de finale was het verstand op nul en zo hard mogelijk gaan.’’