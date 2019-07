Schippers derde op 200 meter bij Diamond League in Monaco

Ongeslagen MMA-vech­ter en fysiothera­peut: Bredanaar Reinier de Ridder wil overal de beste in zijn

9:58 BREDA - Hij vloog naar Zuid-Afrika om de lokale held te verslaan, vernederde zijn tegenstander in Sjanghai en een partij tegen de volksheld van Myanmar ligt in het verschiet. De MMA-carrière van Bredanaar Reinier de Ridder zit in een stroomversnelling. Tussen alle bedrijven door runt hij een sportschool en heeft hij samen met zijn vriendin een fysiotherapiepraktijk. ,,Heel veel gasten liggen de hele dag een beetje te gamen, laat mij maar gewoon met patiënten bezig zijn in plaats van in m’n nest liggen.‘’