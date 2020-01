Sainz en Price pakken tweede dagzege bij Dakar Rally

Sainz was de beste in zijn MINI. De Spanjaard, die eerder de derde rit won, verstevigde met zijn winst zijn leidende positie in het algemeen klassement. Hij eindigde in de vijfde etappe voor Nasser Al-Attiyah uit Qatar en de Fransman Stéphane Peterhansel. De voorsprong van Sainz in het klassement is nu 5 minuten en 59 seconden. Bernard ten Brinke was opnieuw de beste Nederlander. Hij finishte als 12e in zijn Toyota.



Bij de motoren bleef de Australische titelverdediger Price op de finish zijn achtervolgers Pablo Quintanilla uit Chili en Andrew Short uit Amerika voor. Ook de Amerikaanse klassementsleider Ricky Brabec bleef op de vierde plaats in het spoor. Hij behield zijn eerste plaats in de tussenstand. Price, die eerder de eerste etappe won, volgt op iets meer dan 9 minuten.



De Brit Sam Sunderland ging onderuit en moest de strijd staken. Hij won de Dakar Rally in 2017.