Sabbatical voor Sloetjes: ‘Plezier in het spel een beetje verloren’

Sloetjes was de afgelopen jaren een van de belangrijkste speelsters van het Nederlands team en kwam het afgelopen seizoen uit voor de Italiaanse club Scandicci, nabij Florence. Daarvoor speelde ze jarenlang voor Vakifbank in Istanbul, waar ze nagenoeg alle prijzen won die er te winnen zijn.



,,Door de constante combinatie van clubvolleybal en nationaal team is het afgelopen decennium voor mij heel belastend geweest”, zegt ze op de website van Nevobo. ,,Er waren natuurlijk tal van prachtige momenten, maar de laatste tijd heb ik het plezier in het spel wel een beetje verloren. Ik luister nu naar mijn hart, en dat zegt: even geen volleybal.”

Zomerspelen

Het Nederlands team, de nummer vier op de Olympische Spelen in Rio mede door een formidabel spelende Sloetjes, wist zich afgelopen januari bij het Olympisch Kwalificatie Toernooi in eigen huis in Apeldoorn niet te plaatsen voor de Zomerspelen in Tokio. Een deceptie voor de ploeg die regelmatig net naast de prijzen greep. Bij de WK in 2018 werd Nederland ook vierde, weliswaar voor het eerst in de geschiedenis, maar de teleurstelling was groot. Regelmatig was 302-voudig international Sloetjes topscorer op belangrijke toernooien, maar ze kampt ook steevast met druk door zenuwen en noemt zichzelf een ‘stresskip’.

Er is weinig ruimte voor rust in het schema van volleybalinternationals. De clubcompetitie gaat vaak naadloos over in het speelschema met de nationale selectie, met wedstrijden over de hele wereld. Hoe succesvoller de club, des te meer wedstrijden internationals spelen.