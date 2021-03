Russische ijshockeyer (19) overlijdt na geraakt te zijn door puck

In een statement meldde de club dat Faizutdinov werd geraakt na een schot van grote afstand. De helm die hij droeg, mocht niet baten. IJshockeyers kunnen een puck met een snelheid van ongeveer 150 kilometer per uur over het ijs slaan.



,,We zijn in shock‘’, meldde de club. ,,Jij bent voor altijd Dynamo, jij bent voor altijd in onze harten.” Dynamo St Petersburg speelt de komende weken met rouwbanden.