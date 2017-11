Russische atletiekbond langer geschorst

Russische atleten mogen nog altijd niet uitkomen in internationale wedstrijden. De internationale atletiekfederatie IAAF heeft de schorsing van de Russische atletiekfederatie ( RusAF), die al sinds november 2015 van kracht is, gehandhaafd. Dat besluit is vandaag genomen tijdens een vergadering in Monaco.

Reden om de schorsing niet op te heffen is dat Rusland aan twee belangrijke voorwaarden om weer volledig mee te tellen in de moeder alle sporten, nog steeds niet heeft voldaan. Ten eerste is de Russische antidopingautoriteit (Rusada) nog steeds niet erkend door het mondiale antidopingbureau WADA en ten tweede heeft Rusland nog altijd niet toegegeven dat er sprake was van een door de staat gedirigeerd en wijdverbreid dopingsysteem.

Russische atleten kunnen het eerstkomende grote toernooi, de WK indoor in Birmingham, alleen meedoen onder neutrale vlag. Ze moeten daarvoor kunnen aantonen goed en uitgebreid te zijn getest op doping door erkende onafhankelijke bureaus.

De Noor Rune Andersen, voorzitter van de taakgroep die de vooruitgang op dopinggebied in Rusland volgt, zei dat de Russische atletiekbond echt wel zijn best doet om aan de voorwaarden te voldoen. ,,Maar zolang de Russische dopingautoriteit niet wordt erkend en het land de bevindingen van WADA over de grootschalige doping maar blijft ontkennen, is er geen grond de schorsing op te heffen.''