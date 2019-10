Russen domineren meerkamp, wereldtitel voor Nagornyy

Door Marcel Luyckx



Als bloedbroeders wachtten ze schouder aan schouder, wapperend met de Russische vlag, het finale oordeel van de jury af. Alleen het rapportcijfer voor Nagornyy op rekstok ontbrak nog, maar gelet op zijn voorsprong en zijn degelijke oefening kon het niet anders dan dat het goud was voor de man uit Rostov aan de Don. De onttroonde kampioen, afkomstig uit Novosibirsk, was de eerste om hem te feliciteren.

Het bleef in Stuttgart spannend tot de laatste toestelronde, al werd het niet zo’n thriller als vorig jaar in Doha. Toen eindigden Dalaloyan en Ruoteng Xiao in punten exact gelijk. Om de wereldkampioen te bepalen werd van beiden de laagste score op een toestel geschrapt. Dat pakte in het voordeel uit van de Rus. Nooit was zilver zo zuur in een mondiale meerkampfinale.

Volledig scherm Nikita Nagornyy op de rekstok. © AFP

Xiao kreeg in Stuttgart kans op revanche, maar dit keer sloeg hij zichzelf knock-out in de laatste ronde. Na een gewaagde combinatie van drie vluchtelementen (een vereenvougdigde variant van Epke Zonderlands triple) was er geen houden meer aan voor de wereldkampioen van 2017. Xiao maakte een noodlanding en kon fluiten naar een medaille.

De eerste vier ronden ging er telkens een andere turner aan kop van het klassement. Titelverdediger Dalaloyan gaf het stokje over aan Xiao, de Amerikaan Sam Mikulak greep vervolgens de macht op rekstok, maar ook zijn hegemonie was van korte duur. De Amerikaan was na een minder geslaagde kwalificatiewedstrijd ingedeeld in de laagste startgroep. Hij moest daardoor een andere route afleggen langs de zes toestellen dan de top 6 van afgelopen maandag. Op vloer zakte Mikulak drie plaatsen. Zijn score woog niet op tegen de sprongen van Nagornyy, de nieuwe leider, en Xiao. De Oekraïner Oleg Verniaiev benutte zijn specialiteit, brug, om zich naar de tweede plaats te katapulteren.

Niet kampioenswaardig

De rol van Mikulak was definitief uitgespeeld na een val van voltige. In de Hanns-Martin Schleyer Halle zou niet voor de tweede dag op rij het Amerikaanse volkslied klinken. Donderdag pakte Simone Biles het goud bij de vrouwen. Verniaiev was de volgende die de rol moest lossen, omdat zijn rekstokoefening niet kampioenswaardig is.

Dalaloyan zag zijn achterstand op landgenoot Nagornyy op het voorlaatste toestel (in zijn geval brug) oplopen tot een schier onoverbrugbare 1.674 punten. Nagornyy had bovendien het voordeel dat hij de zeskamp mocht afsluiten. Hij hoefde geen risico’s te nemen om het goud over de streep te trekken. Nagornyy en Dalaloyan wonnen eerder deze week ook al de teamfinale met Rusland. Door de val van Xiao pakte Verniaiev nog het brons op de meerkamp.