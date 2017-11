Rusland wil niet praten over doemscenario

Dat liet een woordvoerder van het Kremlin weten in een telefonische vergadering met journalisten. ,,We willen niet praten over het slechtst denkbare scenario waarbij onze sporters niet deelnemen aan de Winterspelen in februari in Pyeongchang. Dat zou voor de internationale olympische beweging een dreun zijn.''

Het IOC is al enige tijd bezig met de hercontroles van de urinestalen van de Russische deelnemers aan de Olympische Spelen van Sotsji 2014. Bij die Winterspelen in Rusland bleek het gastland op grote schaal te hebben gefraudeerd, onder meer door vervuilde monsters in te ruilen voor onbesmette stalen. Dat systeem zou door de Russische staat zijn opgezet en uitgevoerd.

Het IOC wil begin december een besluit nemen over de Russische deelname in Zuid-Korea. In september riepen zeventien nationale antidopinginstanties, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, op tot een algehele ban voor Rusland bij de komende Winterspelen. Volgens deze dopingwaakhonden gaat het om één van de grootste schandalen in de geschiedenis van de sport.

Compromis