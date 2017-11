'Rusland conformeert zich niet aan WADA-code'

Het Russische antidopingbureau is geschorst sinds de publicatie van een WADA-rapport in 2015 waaruit bleek dat er een door de staat gestuurd dopingssysteem in het land is geweest dat systematisch alle antidopingregels heeft overtreden. De Russen hebben deze beschuldigingen altijd tegengesproken.



Landen en sportfederaties moeten zich conformeren aan de WADA-code om deel te mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet begin december nog een besluit nemen of Rusland mag deelnemen aan de Winterspelen in Pyeongchang in februari.