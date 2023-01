Rugby-international Inge van der Velden (30) overleden aan kanker

met Video Ocean Race met twaalf Nederland­se deelnemers van start gegaan in Alicante

Elf boten zijn zondagmiddag in de Spaanse kustplaats Alicante begonnen aan The Ocean Race. De zeiltocht over de wereld, met twaalf Nederlandse deelnemers, bestaat dit keer uit twee klasses. Alleen de zes boten in de zogeheten Imoca-klasse gaan de hele wereld over, de vijf VO65-boten doen alleen aan de drie ‘Europese’ etappes mee.

16 januari