Rozenstruik krabbelt overeind na eerste nederlaag: ‘Mijn ego is het enige dat pijn doet’

Door Daan Hakkenberg



Op de tribunes van de VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville in Florida is plek voor 15.000 mensen, maar toen Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik (32) zaterdagavond opkwam voor zijn gevecht tegen de Frans-Kameroense Francis Ngannou bleef het stil. Nagenoeg niemand in het stadion, alleen rond de ring wat journalisten, cameramensen en begeleiders van de vechters die in actie kwamen. ,,Voor mij was het niet zo moeilijk. Ik ben altijd gefocust op de wedstrijd en kijk niet naar het publiek,’’ zegt Rozenstruik over vechten in stilte. ,,Voor mij is belangrijk dat ik de mensen in mijn hoek kan horen. Maar daar was nu niet eens tijd voor, want het heeft niet zo lang geduurd. Eén actie en het was over.’’