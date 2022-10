Roy Meyer grijpt naast goud op WK judo, brons nog een optie voor zwaargewicht

Roy Meyer heeft nog altijd kans op een medaille op de WK judo in Tasjkent, maar goud of zilver zal het niet worden. De 31-jarige zwaargewicht redde het in de halve finale niet tegen Andy Granda uit Cuba. Met een ippon kwam er een einde aan de strijd. Een bronzen plak is nu het hoogst haalbare voor Meyer.

In de kwartfinales was Meyer in een spannend gevecht te sterk voor de Oezbeekse publiekslieveling Alisher Yusupov. De beslissing viel in de golden score, waarin Meyer de partij besliste op waza-ari. Meyer had al twee straffen achter zijn naam staan en een derde straf zou het einde van de wedstrijd betekenen.

Granda is de nummer 12 van de wereld. Meyer is de mondiale nummer 17.

Jur Spijkers

Regerend Europees kampioen Jur Spijkers werd in dezelfde klasse al na één wedstrijd uitgeschakeld. De 25-jarige Spijkers moest zijn meerdere erkennen in de Japanner Tatsuru Saito, die in de golden score op ippon te sterk was. Beide judoka’s hadden al twee straffen achter hun naam staan.

Spijkers pakte dit voorjaar in Sofia goud op de EK. Hij gold als nummer 4 van de wereld als een van de kanshebbers voor de wereldtitel.

Marit Kamps

In het vrouwentoernooi is Marit Kamps in de klasse boven 78 kilogram veroordeeld tot de herkansingen. De 21 jaar oude Kamps verloor in de kwartfinales van de Franse favoriete Romane Dicko, de nummer 2 van de wereld. Later op de dag treft Kamps de Koreaanse Hayun Kim in de herkansingen. Ze moet twee wedstrijden winnen voor een bronzen plak.

De Nederlandse afvaardiging in Oezbekistan heeft tot nog toe twee medailles veroverd. Sanne van Dijke (tot 70 kilogram) en Michael Korrel (tot 100 kilogram) werden beiden derde.