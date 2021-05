Rouwen om overleden 19-jarige coureur: ‘Ik win de race, maar we verliezen één van onze vrienden’

Triatlete Maya Kingma nadert de wereldtop: ‘Wow. Mijn eerste medaille in de WK-se­ries’

17 mei Triatlete Maya Kingma (25) is haar seizoen zaterdag in Yokohama flitsend van start gegaan met een derde plek in de eerste WK-wedstrijd. ‘Wow, mijn eerste medaille op dit niveau.’ Ze was gisteren ook weer blij om terug in Nederland te zijn. ‘Ik geniet van de frisse lucht hier.’