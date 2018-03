Rotterdam via shoot-outs naar kwartfinales EHL

Caljouw ten koste van Europees kampioen naar halve finale Orléans

30 maart Badmintonner Mark Caljouw heeft bij de Orléans Masters de halve finales bereikt. De Nederlands kampioen versloeg in een spannende kwartfinale de Deense wereldtopper Jan Ø. Jørgensen met 24-22 23-21. De dertigjarige Deen, voormalig Europees kampioen en in 2015 de nummer drie van de wereld, is op de weg terug na een slepende hielblessure.