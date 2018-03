Rossi gaat nog twee jaar door in MotoGP

De 39-jarige Rossi is een racelegende. Hij won in totaal 115 grands prix, waarvan 89 in de zwaarste klasse. Hij begint aan zijn 23e seizoen in het WK wegrace. Rossi is niet alleen de meest gelauwerde, maar ook de populairste coureur. Bij de meeste races, waaronder de TT in Assen, komen jaarlijks talrijke supporters speciaal voor hem kijken.