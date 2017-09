Rossi doet Van der Mark versteld staan

Rossi kreeg donderdag van artsen toestemming om komend weekeinde mee te doen in Spanje. Dat betekende dat Michael van der Mark, die normaal in het WK Superbike rijdt, in principe zijn debuut in de MotoGP moest uitstellen. Het fabrieksteam van Yamaha had de 24-jarige Nederlander vorige week aangewezen als vervanger van Rossi, die echter veel sneller dan verwacht weer terug op de motor is geklommen.



Van der Mark blijft in Alcañiz wel 'stand-by', mocht het toch niet gaan met de 38-jarige Italiaan. ,,Het is ongelooflijk dat hij na al die jaren nog elk weekeinde rijden wil'', liet de Zuid-Hollandse motorcoureur vol bewondering weten.