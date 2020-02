Rojas breekt wereldrecord hinkstapspringen

Yulimar Rojas uit Venezuela heeft bij wedstrijden in Madrid het mondiale indoorrecord hinkstapspringen verbeterd. In haar zesde en laatste poging kwam de atlete tot een afstand van 15,43 meter.

Daarmee voegde de tweevoudige wereldkampioene 7 centimeter toe aan het oude wereldrecord dat sinds 2004 in de boeken stond en in het bezit was van de Russin Tatjana Lebedeva.

Rojas zorgde in Madrid voor de op één na beste prestatie ooit, zowel indoor als outdoor. Het wereldrecord in beide disciplines staat op 15,50 en werd in 1995 in Göteborg door Inessa Kravets uit Oekraïne neergezet.

Lisanne de Witte eindigde in Madrid als derde op de 400 meter in een tijd van 52,36. De Poolse Justyna Swiety-Ersetic zegevierde in 51,93, gevolgd door de Zwitserse Lea Sprunger (52,26).

