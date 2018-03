Rockets en Trail Blazers blijven winnen

Herlings wint Grand Prix van Europa in Valkenswaard

18 maart Jeffrey Herlings heeft de zege in de Grand Prix van Europa in de MXGP gegrepen. De 23-jarige Brabander had eerder op de dag al de eerste manche gewonnen en was na een lange inhaalrace op zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli ook de beste in de tweede manche op het Brabantse zandcircuit in Valkenswaard.