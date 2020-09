Robin Frijns snelt in Assen naar eerste Nederlandse zege in DTM-race sinds 2004

Frijns had in de voorgaande drie raceweekenden al meerdere podiumplaatsen veroverd, maar greep nu dus de zege. De Nederlander maakt deel uit van het het fabrieksteam van Audi en had zich tot doel gesteld dit seizoen zijn eerste zege in het DTM te behalen.

Bij de DTM-races in Assen zijn per dag maximaal 10.000 fans welkom. Zij worden verdeeld over zes tribunes. Normaal gesproken is er plaats voor 50.000 mensen per dag. Morgen volgt de tweede race.